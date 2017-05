Stuttgart (dpa/lsw) - Die CDU-Landtagsfraktion setzt darauf, dass doch noch auf Diesel-Fahrverbote in Stuttgart verzichtet werden kann. Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagte am Dienstag in Stuttgart, er sei überzeugt, dass am Mittwochabend beim Treffen des Verkehrsministeriums mit den Autobauern eine Möglichkeit zur technischen Nachrüstung von Fahrzeugen unterhalb der jüngsten Euro-Norm 6 präsentiert werde.

Es gehe um eine Nachrüstung mit Software. Damit könne mehr Effekt erzielt werden als das, was die Autoindustrie bislang vorgelegt habe. Die CDU-Fraktion wolle keine Fahrverbote in Stuttgart. «Wir sind auf der Seite der Autofahrer. Wir wollen nicht, dass der Diesel verteufelt wird», sagte Reinhart.

Das grün-schwarze Kabinett hatte beschlossen, dass ab 2018 an Tagen mit hoher Luftverschmutzung Fahrverbote für ältere Diesel möglich sein sollen. Die Politik sieht sich unter Druck, weil die Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft in Stuttgart häufig überschritten werden und deshalb Strafzahlungen der Europäischen Union drohen. Bei den Gesprächen an diesem Mittwoch geht es um die Frage, ob ältere Diesel technisch so aufgerüstet werden können, dass sie sauberer werden.