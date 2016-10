Stuttgart (dpa/lsw) - Wer kann, sollte die Autobahn 8 bei Stuttgart am Samstag meiden. Eine Vollsperrung der stark befahrenen Strecke zwischen dem Leonberger Dreieck und dem Kreuz Stuttgart könnte zu einem Verkehrschaos führen. Grund ist die Sprengung einer Brücke am Samstagmorgen. Auch auf den Straßen drumherum dürfte es eng werden, da der Autobahnverkehr umgeleitet werden muss. Abgerissen wird eine Bogenbrücke namens „Rotes Steigle“. Da im kommenden Jahr weitere Fahrbahnen gegen den Dauerstau gebaut werden, muss die Brücke weichen - ihr Bogen spannt sich nicht mehr weit genug. Die Vollsperrung der Autobahn 8 (Karlsruhe-München) endet nach Angaben des Regierungspräsidiums am Sonntag um 9.00 Uhr.

