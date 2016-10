Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergische SPD-Chefin Leni Breymaier will sich im Wahlkreis Aalen-Heidenheim um eine Bundestagskandidatur bemühen. Die zuständige Findungskommission habe die 56-Jährige einstimmig empfohlen, teilte ein Parteisprecher am Freitag in Stuttgart mit. Die offizielle Nominierung für die Bundestagswahl 2017 sei am 5. Dezember geplant. Breymaier war am vergangenen Wochenende als neue Landesvorsitzende gewählt worden. Sie soll auch den Spitzenplatz auf der Landesliste einnehmen. Die scheidende Verdi-Landeschefin folgt auf Nils Schmid, der seit 2009 Parteichef war und wegen des Debakels der SPD bei der Landtagswahl im März zurückgetreten war. Auch er strebt in den Bundestag.

Anzeige