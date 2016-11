Esslingen – SPD-Landeschefin Leni Breymaier hat den geplanten Wechsel von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in die Bundespolitik begrüßt. „Dass Martin Schulz als Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen für den Bundestag kandidieren will, ist eine gute Entscheidung“, sagte Breymaier im Interview mit der Eßlinger Zeitung . Sie sprach sich zugleich für Schulz als Nachfolger von Außenminister Frank-Walter Steinmeier aus, sollte dieser wie erwartet im Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden. „Schulz braucht keine lange Einarbeitung, kennt sich aus auf dem internationalen Parkett und kennt die handelnden Personen.“

Mit Blick auf die noch offene Kanzlerkandidatur der SPD brachte Breymaier ein Votum der Parteibasis ins Spiel: „Wenn es für die Kanzlerkandidatur mehrere Bewerber gibt, bin ich für einen Mitgliederentscheid. Das ist die Partei auch schon gewohnt, das entspricht uns. Aber es eilt nicht, nur weil Frau Merkel erklärt hat, dass sie noch einmal kandidiert.“