Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Die baden-württembergische SPD zieht mit Leni Breymaier an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Der Parteitag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wählte die Parteichefin am Samstag auf den ersten Platz der Kandidatenliste. Breymaier bekam 297 Ja-Stimmen. Es gab 14 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. Das entsprach einer Zustimmung von fast 94 Prozent. Bislang ist die Südwest-SPD mit 20 Abgeordneten im Bundestag vertreten - nach einem Zweitstimmenergebnis von 20,6 Prozent bei der Bundestagswahl 2013. Der Hype um Kanzlerkandidat Martin Schulz nährt auch im Südwesten Hoffnungen, dass es bei der Wahl im September mehr Abgeordnete werden könnten. Schulz wurde gegen Mittag auf dem Parteitag erwartet.

