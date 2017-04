Durmersheim (dpa) - Mit einer schwungvollen Tanzeinlage hat ein Rentnerpaar aus dem badischen Durmersheim einen unerwarteten Internet-Hit gelandet.

Bei einem Tanzwettbewerb vor gut drei Wochen in Bayern legten Dietmar (70) und Nellia (64) Ehrentraut einen schwungvollen Boogie Woogie aufs Parkett. Das Video wurde seither im Netz schon mehr als 61 Millionen Mal abgerufen. „Ich habe nicht mal gesehen, dass jemand uns gefilmt hat“, sagt Dietmar Ehrentraut. Das Paar hat Erfahrung im Hüftschwung, seit vier Jahrzehnten tanzen der gelernte Drucker und die frühere Reinigungsbetrieb-Mitarbeiterin zusammen. Schon mehrere Amateur-Wettbewerbe im Boogie Woogie haben die gebürtigen Österreicher gewonnen - die Österreichische Meisterschaft viermal, die Deutsche Meisterschaft einmal (1995).

Bei dem Wettbewerb im bayerischen Landshut sahnten die beiden mit dem Tanz auch eine Trophäe ab: den Veteranen-Cup. Aber die Auszeichnungen seien ihnen nicht so wichtig, betonen beide. „Wir haben einfach Spaß an der Musik und wollen alte Bekannte wiedersehen“, sagt Nellia Ehrentraut. Dass das Tänzchen im Internet so gut ankommt, haben sie nicht für möglich gehalten. „Wir sind ganz platt, was das Video ausgelöst hat.“

