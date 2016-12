Weil im Schönbuch (dpa/lsw) - Ein 31-jähriger Mann ist nach einer blutigen Attacke in einer Asylunterkunft auf seine Ehefrau in Haft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, hatte der Asylbewerber am Montag in einer Sammelunterkunft in Weil im Schönbuch bei Stuttgart auf seine 21 Jahre alte Frau eingestochen und war geflohen. Nach einer Notoperation ist das Opfer inzwischen außer Lebensgefahr. Der 31-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß, dann wohl per Bahn. Er wurde einige Stunden später im nahen Böblingen festgenommen. Der Haftbefehl gegen den Mann lautet auf versuchten Totschlag.

