Im Bereich des Polizeireviers Friedrichshafen am Bodensee beispielsweise seien 102 Veranstaltungen und 85 Umzüge begleitet und überwacht worden, teilten die Beamten mit. Dabei seien 21 Straftaten angezeigt worden - darunter drei Diebstähle, vier Beleidigungen, fünf einfache Körper- und drei gefährliche Körperverletzungsdelikte. 59 Mal habe die Polizei Platzverweise ausgeteilt, meist sei es dabei um Streitigkeiten oder Ruhestörung von betrunkenen jungen Menschen gegangen.

Die Gewaltdelikte hätten im Bereich des Reviers im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen - wenn man aber berücksichtige, dass die Fastnacht dieses Mal auch länger dauerte, bewege sich die Zahl auf niedrigem Niveau, hieß es bei den Beamten weiter. Das benachbarte Polizeirevier Überlingen hatte dagegen recht wenig zu tun: Es seien zwei Diebstähle und sechs Fälle von Körperverletzung angezeigt worden, 2016 waren es demnach noch 20 Straftaten.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm zogen die Beamten eine ähnliche Bilanz: Die Veranstaltungen seien weitgehend friedlich abgelaufen. Allerdings hätten die Polizisten mehrere Gewaltdelikte verzeichnet, hieß es in einer Mitteilung. „Der übermäßige Alkoholkonsum einzelner Feiernden sorgte für deren aggressive Stimmung.“ So sei es beispielsweise bei der Weiberfasnet in Westerheim (Alb-Donau-Kreis) gleich zu mehreren Ereignissen gekommen: Ein Unbekannter versprühte demnach in einem Festzelt Reizgas, mehrere Besucher wurden leicht verletzt. Bei einer Schlägerei am frühen Freitagmorgen wurden zudem mehrere junge Männer verletzt.

In Hambrücken (Landkreis Karlsruhe) kam es zudem am Wochenende zu einem tragischen Unfall: Eine 26-Jährige war bei einem Fastnachtsumzug von einem Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Vermutlich war die junge Frau an einer Gehwegkante zu Fall gekommen, auf die Fahrbahn gestürzt und dann überrollt worden. Sie kam in ein Krankenhaus. Zu ihrem Gesundheitszustand konnte die Polizei am Mittwoch keine Auskunft geben.

