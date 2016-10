Rutesheim (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 8 nahe Rutesheim (Kreis Böblingen) verletzt worden, eine Frau schwer. Ein betrunkener Autofahrer hatte laut einer Mitteilung der Polizei am frühen Sonntagmorgen den Wagen der 26-Jährigen mit hohem Tempo gestreift. Dieser geriet dadurch ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Verursacher des Unfalls sowie eine Mitfahrerin im zweiten Wagen kamen mit leichten Blessuren davon, die 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach Erkenntnissen der Polizei war der 35-Jährige zu schnell bei Nebel gefahren. Es bestand zudem der Verdacht, dass der Mann neben Alkohol auch Drogen konsumiert hatte. Ein Bluttest wurde angeordnet, sein Führerschein einbehalten.

