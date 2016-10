Einblick in die orientalische Welt: Besucher während einer Führung im Gebetsraum der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in Mannheim. dpa

Einblick in die orientalische Welt: Besucher während einer Führung im Gebetsraum der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in Mannheim. dpa

Von Stephen Wolf





Mannheim - Unter großen Leuchtern der Mannheimer Yavuz-Sultan-Selim-Moschee herrscht am Tag der Offenen Moschee gestern vor allem Neugierde und friedliche Stimmung. Eine Besuchergruppe lässt sich vom Imam erklären, wie Muslime beten und wieso sie dies in Richtung Mekka tun. Andere Besucher sitzen auf dem weichen Teppich und betrachten schweigend Ornamente und steinerne Bögen des Gotteshauses. „Fast könnte man heute vergessen, dass es momentan einen so großen Streit um den Islam in Deutschland gibt“, sagt Magdalena Afifi und meint damit nicht nur den politischen Diskurs um religiöse und kulturelle Unterschiede. Auch Ausgrenzung, die Radikalisierung bestimmter politischer Gruppen sowie die Gefahr durch Islamisten machen die 60 Jahre alte Pädagogin nachdenklich.

Einladung höhnisch zurückgewiesen

Sie ist mit einer Trauergruppe aus Mosbach angereist. Das Besondere ist: Es handelt sich dabei vor allem um Geistig- und Seelischkranke. Alle hätten sie einen Menschen verloren und fragten sich, wie etwa der Islam mit Trauer und Verlust umgehe, erzählt die Pädagogin. Sie ist mit einem Ägypter verheiratet. Schon vor ihrer Ehe konvertierte sie vom katholischen Glauben zum Islam. Ein Kopftuch trägt sie nicht.

Anzeige

„Es gibt Leute, die misstrauen mir und meiner Familie, weil wir Muslime sind“, sagt die Mutter von vier Kindern. „Wir sehen aber auch religiöse Muslime, die uns viel zu dogmatisch sind“, betont sie. Als Deutsche islamischen Glaubens sitze sie zwischen allen Stühlen. Vorurteile habe es immer gegeben. Jetzt aber treten Feindschaften offen zu Tage, sagt sie.

Die Geschehnisse der vergangenen Tage sprechen für ihre These. Vorige Woche wurde etwa die Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde in Schwäbisch Gmünd von Unbekannten mit Hakenkreuzen und Beleidigungen beschmiert. Und die Einladung der Pforzheimer Moschee an die Bürger wurde auf Facebook teils höhnisch, teils beleidigend-aggressiv von manchen Besuchern der Internetseite zurückgewiesen.

Der Tag der Offenen Moschee steht unter dem Motto „Hdschra - Migration als Herausforderung und Chance“. Er fällt in eine Zeit, in der das gesellschaftliche Klima rauer wird und auf allen Seiten Angst und große Verunsicherung spürbar ist, sagt Abdassamad El-Yazidi vom Zentralrat der Muslime (ZMD) in Deutschland.

In der einstigen Arbeiterstadt Mannheim, in der etwa 30 000 Muslime - 26 000 davon türkischer Herkunft - leben, herrscht Welt­offenheit, wie Bilal Dönmez vom Vorstand der Moschee sagt. Sicher, das große Gotteshaus stehe unter der Ägide der mittlerweile umstrittenen „Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion“ (Ditib). „Aber in unserer Satzung bekennen wir uns zum Grundgesetz und zu den freiheitlichen Werten“, betont Dönmez. Der Imam einer anderen Mannheimer Moschee weist darauf hin, dass nicht nur Befürworter der türkischen Regierungspolitik zum Beten in die Moscheen kämen, sondern auch Anhänger von Oppositionsparteien. Insofern müssten die Predigten weitgehend neutral gehalten werden. „Grundsätzlich ist es ohnehin besser, die Parteipolitik nicht in einem Gotteshaus zu thematisieren“, sagt der Imam. Das würde auch nicht zum Geist der Toleranz passen, der in der Stadt herrsche.

Mannheim fördert seit Jahren den Austausch und das gegenseitige Verständnis religiöser Gruppen durch zahlreiche Gesprächszirkel. Mit der „Mannheimer Erklärung“ hat die Stadt eine Art Agenda des Zusammenlebens vorgelegt, sagt der Integrationsbeauftragte Claus Preißler. „Von keinem der Unterzeichner wird akzeptiert, wenn in Mannheim Menschen wegen ihrer Herkunft und ihres Glaubens herabgewürdigt und angegriffen werden. Auf unseren schärfsten Widerspruch trifft erst recht jeder Aufruf zu Gewalt“, heißt es darin. Unterschrieben haben mehr als 140 Organisationen, Unternehmen sowie Parteien und religiöse Gemeinden.