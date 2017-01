Stuttgart (dpa/lsw) - Im Vollzugsdienst der Polizei im Südwesten gehen Medienberichten zufolge in den kommenden beiden Jahren mehr Beamte in den Ruhestand als Nachwuchs bereitsteht. 2017 stehen 900 Pensionären 750 Absolventen einer polizeilichen Ausbildung gegenüber, 2018 kommen auf 1000 Pensionäre 800 Absolventen, wie „Heilbronner Stimme“ und „Mannheimer Morgen“ (Mittwoch) mit Verweis auf eine Antwort des Innenministeriums auf eine FDP-Anfrage berichten.

Erst im Jahr 2019 kalkuliert das Innenministerium demnach damit, dass sich Ruheständler und Absolventen wieder die Waage halten. Ab dem Jahr 2020 dürfte es wieder mehr Nachwuchs geben. Der Vollzugsdienst umfasst alle Beschäftigen bei der Polizei im operativen Bereich - also vor allem beim klassischen Streifendienst oder bei der Kriminalpolizei.

