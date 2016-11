Lörrach (dpa/lsw) - Ein 32-Jähriger ist bei einer Kletteraktion in Lörrach von einem Balkon gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Der Mann hatte sich am Mittwochabend aus seiner Wohnung ausgeschlossen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Um wieder in seine Wohnung zu gelangen, versuchte er, über den Balkon von einem Nachbarn auf seinen eigenen Balkon zu klettern. Dabei stürzte er ab. Erst kurze Zeit später entdeckten ihn die Nachbarn und riefen den Rettungsdienst. Der 32-Jährige verletzte sich lebengefährlich und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

