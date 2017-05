Rheinfelden (dpa/lsw) - Nach einer Vernehmung im Polizeirevier im badischen Rheinfelden (Kreis Lörrach) hat ein 24 Jahre alter Mann einen Polizisten angegriffen und verletzt. Kollegen mussten dem Beamten zu Hilfe eilen und den Angreifer stoppen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tat hatte sich am Dienstagabend ereignet. Der junge Mann aus Somalia, der als Flüchtling im angrenzenden Schweizer Kanton Aargau gemeldet ist, war den Angaben zufolge illegal nach Deutschland gereist. Die deutsche Polizei hatte ihn aufgegriffen. Zu der Auseinandersetzung kam es im Anschluss an seine Befragung. Auch danach bei der Festnahme leistete er den Angaben zufolge Widerstand.

Anzeige