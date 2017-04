Stuttgart (dpa/lsw) - Die kommenden Nächte werden für viele Bauern im Südwesten eine echte Zitterpartie. Blühende Erdbeerpflanzen oder Obstbäume sind durch scharfen Frost gefährdet. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Minustemperaturen in ganz Baden-Württemberg. In der Nacht zu Donnerstag sollen die Werte von etwa -1 Grad am Bodensee und in Teilen des Rheintals über -4 Grad im Großraum Stuttgart und bis -7 Grad in Richtung Allgäu reichen. „Das sind Temperaturen, die für die Jahreszeit ungewöhnlich kalt sind“, sagte Meteorologe Clemens Steiner am Mittwoch. „Da können einem die Landwirte schon leid tun.“ Die Nacht zu Freitag könnte sogar noch etwas kälter werden, bevor dann zum Wochenende wieder wärmere Luft in den Südwesten gelangt.

Anzeige