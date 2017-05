Stuttgart (dpa/lsw) - Immer mehr Friseure in Deutschland schneiden Obdachlosen und anderen armen Menschen gratis die Haare. Dafür haben sich im Club „Barber Angels Brotherhood“ (Bruderschaft der Friseur-Engel) mittlerweile mehr als 50 professionelle Figaros zusammengetan, wie der Initiator Claus Niedermaier aus dem oberschwäbischen Biberach berichtete.

Einmal im Monat besuchen die Clubmitglieder - auf eigene Kosten - in einer größeren Stadt ein Heim für Wohnungslose und arbeiten dort gratis. Zuletzt waren die „Barber Angels“ in Stuttgart im Einsatz, davor unter anderem in München und Köln. „Unser Ziel ist es, verarmten Menschen mit einer guten Frisur wenigstens ein Stück Würde und Selbstvertrauen zurückzugeben“, sagte Niedermaier. Er hoffe, dass sich in nächster Zeit noch viel mehr Friseure der Initiative anschließen. „Wir könnten Hunderte brauchen, der Bedarf ist enorm."

Anzeige