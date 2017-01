Von Sabrina Erben





Esslingen/Plochingen/Stuttgart - „Die Kreissparkasse hat uns dreist betrogen“, schreibt eine Userin auf der inoffiziellen Facebookseite der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Dann folgt eine etwas verwirrende Beschreibung über einen angeblichen Betrug. Der Pressesprecher des Instituts antwortet der Frau, verweist darauf, dass solche Themen aus Datenschutzgründen nicht auf diesem Kanal besprochen werden können und bittet sie, eine E-Mail zu schreiben. Auf der Seite tummeln sich noch weitere Beschwerden. „Imagefördernd ist der Auftritt nicht“, gibt Odin Hug, Pressereferent der hiesigen Kreissparkasse, zu.

Social Media und Banken - passt das eigentlich zusammen? An dem Thema kommt man als Unternehmen erst einmal nicht vorbei. Menschen bewegen sich heute wie selbstverständlich in den sozialen Netzwerken. Mehr als 80 Prozent der 18- bis 34-Jährigen sind laut einer Umfrage des US-amerikanischen Pew Research Centers dort unterwegs. Auch Finanzdienstleister bleiben davon nicht unberührt. Die Kreissparkasse betrat wie viele andere Institute in den vergangenen Jahren Neuland. Das Beispiel zeigt: Für Banken ist der Umgang mit Twitter, Instagram oder Facebook oft schwierig. Der Auftritt soll dem seriösen Image des Instituts nicht schaden.

„Banken sollten die Finger von Facebook lassen“, sagt deshalb Medienexperte Frank Brettschneider. Der Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim untersuchte die Anforderungen der „Digital Natives“ an Banken. Für viele Kunden sei der Auftritt ihres Instituts auf Twitter oder Facebook nicht so wichtig. „Social Media wird von vielen Unternehmen zudem nicht zielgerichtet eingesetzt“, sagt Brettschneider. Der Ansatz „Wir müssen da jetzt auch mal was machen“ reiche für den Erfolg nicht aus. Der Auftritt sollte in eine Unternehmensstrategie eingebunden sein, sonst komme selten etwas Gutes dabei heraus. „Dann werden wahllos uninteressante Inhalte gepostet oder schlimmstenfalls wird Facebook zu einem Sammelbecken für Beschwerden.“ Da könne man die Personalressourcen, die das Unternehmen für die Betreuung der Kanäle benötigt, anders nutzen.

Ignorieren wollen viele Banken in der Region Stuttgart den Trend allerdings nicht. So ist die Volksbank Plochingen auf Instagram aktiv und hat eine eigene Facebookseite mit aktuell 700 Fans. „Wir finden Social Media ist ein gutes Instrument, um mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Wir sind da, wo unsere Kunden auch sind“, sagt Prokurist Torsten Schwarz. Die Fans bekommen von der Bank vor allem „weiche“ Themen serviert. Die letzten Einträge handelten von einer Stellenanzeige, einem Pfeffer­mühlen-Gewinnspiel, dem Besuch der Sternsinger und vom Nikolaus-Besuch in der Plochinger Niederlassung im Dezember. „Reine Finanzthemen posten wir nicht“, sagt Schwarz. Das sei von Kunden auch nicht gewollt. Wichtig: „Wir sprechen unsere Fans auf Facebook mit ‚Sie‘ an. Wir wollen die Seriosität wahren.“ Auf Beschwerden reagiert man in Plochingen sofort: „Die Plattformen muss man stets im Blick behalten.“

Auch die Volksbank Stuttgart hat eine eigene Seite mit über 10 000 Fans. Dort finden sich Tipps für die Schlittenfahrt und ein Foto der letzten Sponsoring-Aktion. Davon hält der Medienexperte Brettschneider allerdings nicht viel: „Das Sponsoring ist bei regionalen Banken ein großes Thema. Aber wen interessiert eine Spende an eine Kita? Es interessiert nur die Betroffenen und die wissen es doch sowieso.“ Die Privatbank IngDiba sei da experimentierfreudiger. Das Institut postet auch schon mal schräge anonymisierte Kundenanfragen.

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen möchte einen anderen Weg gehen. Nach wie vor hat die Bank außer der „Sparkassen-Studentenbetreuung“ keine offizielle Seite auf Facebook. Die eingangs beschriebene Seite mit der Beschwerde einer Kundin wurde von Facebook selbst erstellt, weil viele Nutzer nach dem Begriff „Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen“ gesucht haben. „Wir schauen genau, was dort passiert und reagieren wenn nötig“, sagt Odin Hug. Generell sei Social Media ein wichtiges Thema für das Institut. „Wir sind aber noch zurückhaltend.“ Neben Twitter gibt es einen YouTube-Kanal für Erklärvideos und Werbefilme. Bei der Kreissparkasse überlegt man auch, eine offizielle Seite auf Facebook einzurichten - damit wäre man das Problem der inoffiziellen Seite schnell los. „Wir wollen aber eine Strategie hinter unserem Auftritt haben und nicht irgendwelche Banalitäten posten. Auf diesen Zug wollen wir sicher nicht aufspringen“, sagt Hug.

In Deutschland werden Finanzangelegenheiten Brettschneider zufolge als etwas Persönliches betrachtet. „Ich kann vielleicht einen Turnschuh über Facebook anpreisen und ins Gespräch bringen, aber sicher kein Finanzprodukt“, sagt der Hohenheimer Professor. In den USA sei man da bereits offener. „Hierzulande möchte man aber nicht, dass andere im Internet sehen, ob mir Aktien gefallen und in welche Produkte ich investiere. Das bespricht man mit Freunden lieber von Angesicht zu Angesicht.“ Der Professor will aber für die Zukunft nichts ausschließen: „Wer weiß, was wir in fünf Jahren für Plattformen haben werden.“ Viel wichtiger sei es momentan - um auch junge Kunden anzusprechen - die Webseite der jeweiligen Bank auf dem neuesten Stand zu halten. In den Fokus gehört für den Kommunikationswissenschaftler dabei die übersichtliche und verständliche Darstellung von Informationen für das Smartphone. „Diesbezüglich haben die Genossenschaftsbanken und Sparkassen in der letzten Zeit sehr aufgeholt und sind mittlerweile sogar Vorreiter“, lobt Brettschneider.