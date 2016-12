Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg liegt zu Weihnachten am Rande eines Orkantiefs - was zu heftigem Wind führen dürfte. Wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte, sind am Montag in den Gipfellagen des Schwarzwalds vereinzelt Sturmböen mit Geschwindigkeiten von rund 80 Kilometern pro Stunde möglich. Landesweit rechnen die Meteorologen vermehrt mit Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde, am Nachmittag teils mit stürmischen Böen mit um die 70 Stundenkilometer. Bereits für den ersten Weihnachtstag hatten die Meteorologen starken Wind vorhergesagt.

Hintergrund ist demnach, dass der Südwesten zu Weihnachten am Rand eines Orkantiefs bei Island liegt. Den Angaben zufolge wird dadurch aber nicht nur Wind, sondern auch sehr milde und feuchte Luft ins Land gelenkt.