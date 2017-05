Rosengarten (dpa/lsw) - Weil er sich auf sein Navigationsgerät verlassen hat, ist ein 50-Jähriger mit seinem Auto in einem Wald stecken geblieben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann einer Umleitungsempfehlung des Geräts am Mittwochabend bei Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) gefolgt. Daraufhin rutschte er mit seinem Wagen eine Böschung herab und blieb stecken. Da er im Wald keinen Empfang hatte, lief er sechs Kilometer weit, bis er einen Notruf absetzen konnte. Zuvor hatte er einen Abschleppdienst gerufen, die Verbindung riss aber ab. Eine Streife holte ihn ab und suchte mit ihm das Auto - in dessen Nähe der Abschleppwagen feststeckte. Erst am frühen Morgen konnten beide Fahrzeuge geborgen werden.

