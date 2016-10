Wolfach (dpa/lsw) - Aus Ärger über ein Paketfahrzeug auf der Straße hat ein Autofahrer den zugehörigen Lieferanten kurzerhand daraus ausgesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Lieferwagen am Mittwoch auf einer Straße in Wolfach (Ortenaukreis) gestanden - mit laufendem Motor und offenen Türen. Ein Autofahrer stritt daraufhin mit dem Boten über dessen Verhalten. Der lieferte dennoch weiter Pakete aus. Als er danach zum Lieferwagen kam, stand der Motor allerdings still. Doch damit nicht genug: Der Autofahrer hatte nach dem Ausschalten aus Wut auch noch die Türen des Fahrzeugs verriegelt - vorm Schlüssel fehlte jede Spur. Erst die Zentrale konnte dem Zusteller mit einem Ersatzschlüssel helfen.

