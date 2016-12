Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein 47 Jahre alter Autofahrer soll in Ludwigsburg einen Zusammenstoß mit einem Schulbus verursacht haben. Zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben vom Samstag dabei leicht verletzt. Demnach hatte der Mann den Bus zuvor mit seinem Wagen an einer Haltestelle für etwa zehn Minuten blockiert. Dann fuhr der Mann im Schritttempo vor diesem her und kam kurz darauf abrupt zum Stillstand. Der Bus fuhr auf, eine 20-jährige Frau und ein 14 Jahre alter Schüler wurden verletzt. Auf die Frage nach dem Grund für sein Verhalten, gab der Mann laut Polizei an, vom Fahrer des Busses am Vorankommen gehindert worden zu sein. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen Nötigung.

