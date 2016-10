Das baden-württembergische Verkehrsministerium will seine Prognose für den künftigen Bedarf an Stellplätzen für Lastwagen auf den neusten Stand bringen. Die Daten sollen bis Ende des Jahres vorliegen, wie eine Sprecherin in Stuttgart mitteilte. Für die Lasterfahrer sei es immer noch schwierig, einen entsprechenden Standplatz an der Autobahn zu finden. Die Suche gehe manchmal über mehrere Stunden. Aktuell gibt es rund 6 500 Stellplätze an Raststätten und Autohöfen. Im Land wurden seit 2011 fast 1200 neue Stellplätze gebaut.

Mit entsprechenden Anzeigetafeln an Autobahnen wird zusätzlich versucht, den Parksuchverkehr zu reduzieren. Der Auto Club Europa (ACE) sprach sich dafür aus, die digitalen Angebote weiter auszubauen. Gleichfalls spiele die Parkplatz-Qualität eine Rolle. Ein neuer schöner Platz nütze nichts, wenn er sich direkt an der Straße befinde, sagte ein Sprecher. «Dann kann sich der Fahrer während seiner Ruhezeit nicht erholen, wenn es zu laut ist.»