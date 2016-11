Tübingen (dpa/lsw) - Die Autobahn 8 wird wegen des Abrisses zweier Brücken am Wochenende in beide Richtungen zwischen der Tank- und Rastanlage Gruibingen und der Anschlussstelle Merklingen gesperrt. Die Sperrung geht von 22 Uhr am Samstag, 19. November, bis 15 Uhr am Sonntag, 20. November, wie das Regierungspräsidium Tübingen am Dienstag mitteilte. Erst im Oktober war die Autobahn für die Sprengung einer Brücke gesperrt worden.

Die geplante Sperrung soll nun für weitere Arbeiten genutzt werden. Es werden ein Gerüst zum Bau einer neuen Brücke aufgebaut, der Gruibinger Tunnel und der Lämmerbuckeltunnel gewartet, Brücken am Drackensteiner Hang begutachtet und Bäume gerodet. Der Verkehr wird über die Umleitungsstrecke U6 in Richtung Stuttgart beziehungsweise U29 in Richtung München umgeleitet.

Anzeige