Dornstetten (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß seines Autos mit einem Regionalzug in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) ist ein 52 Jahre alter Autofahrer getötet worden. Der Mann war mit seinem Wagen am Sonntag trotz roten Blinklichts über den unbeschrankten Bahnübergang gefahren, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde auf den Schienen von dem Zug erfasst und 200 Meter mitgeschleift.

Der 52-Jährige war allein im Auto. Er wurde eingeklemmt und starb noch am Unglücksort. Der Fahrer des Zuges hatte noch eine Vollbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. In dem Zug saßen den Angaben zufolge 25 Passagiere. Sie und auch der Fahrer des Zuges wurden nicht verletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden am Sonntag auf mehr als 70.000 Euro.