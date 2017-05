Lörrach (dpa/lsw) - Glimpflich endete ein spektakulärer Verkehrsunfall in Lörrach, bei dem zwei Fahrzeuginsassen mit ihrem Wagen in dem Fluss Wiese landeten. Nach Polizeiangaben kamen die beiden jungen Männer mit ihrem Auto am frühen Sonntagmorgen aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von einer Straße ab und stürzten eine Böschung herunter. Dabei überschlug sich das Auto mehrmals und stürzte in den Fluss. Trotz des hereinströmenden Wassers konnten sich die Männer durch den Kofferraum aus dem Auto retten. Sie wurden leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Weil das Auto Öl und Kraftstoff im Wasser verlor, installierte die Feuerwehr eine Ölsperre rund um das Wrack. Messungen ergaben, dass keine nachhaltige Verunreinigung des Gewässers droht. Der Wagen wurde mit Hilfe eines Krans geborgen.

Anzeige