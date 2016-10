Ein Fahranfänger ist in Göppingen auf einer Spritztour mit vier Freunden im Auto verunglückt - einer verletzte sich dabei schwer. Der Wagen war in der Nacht zum Sonntag wegen zu hohem Tempo in einer Kurve von der Straße abgekommen und stieß gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige und drei seiner Mitfahrer zogen sich leichte Blessuren davon. Ein 21-Jähriger, der nicht angeschnallt auf der Rückbank gesessen hatte, verletzte sich schwer. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser, das Auto auf den Schrottplatz.

Anzeige