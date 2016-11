Ludwigsburg (pol) - Nachdem am Sonntagabend ein Range Rover vor einer Gaststätte in der Fuchshofstraße in Ludwigsburg in Flammen aufgegangen war, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Der Brand war gegen 21.55 Uhr entdeckt worden. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigsburg schlugen die Flammen bereits gegen die Fassade und den Dachbereich der Gaststaette, richteten dort jedoch keine größeren Schäden an, da die Wehrleute den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnten. Das Gebäude wurde dennoch geräumt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Schaden dürfte sich laut Polizei auf etwa 25 000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei schliesst derzeit nicht aus, dass der Brand im Zusammenhang mit derzeit schwelenden Konflikten zwischen Mitgliedern türkisch und kurdisch geprägter Gruppierungen stehen könnte. Am 06. November waren gegen 21.45 Uhr mehrere Maenner in der Gaststaette aufgetaucht und hatten mit Baseballschlägern bewaffnet fuer ein Bedrohungsszenario gesorgt, ohne jedoch jemanden anzugreifen.

Anzeige

Am Donnerstagabend waren mehrere Streifenbesatzungen in der Ludwigsburger Innenstadt eingesetzt, nachdem dort eine größere Personengruppe aufgefallen war. Die Einsatzkräfte kontrollierten die 20-köpfige Gruppe und erteilten den jungen Männern Platzverweise.