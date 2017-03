Pforzheim (dpa/lsw) - Ein Fahrzeug ist auf der Autobahn 8 kurz vor der Ausfahrt Pforzheim Süd bei einem Unfall am Donnerstag in Brand geraten. Davor war der Reifen eines Lastwagens geplatzt, so dass der Laster schlingerte. Dabei wurde das Fahrzeug nach Auskunft der Polizei zwischen Lastwagen und einem Sprinter eingekeilt und fing Feuer. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Karlsruhe vollständig, in Richtung Stuttgart zweispurig gesperrt. Es entstand kilometerlanger Stau in beide Richtungen.

Anzeige