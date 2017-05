Stuttgart (lsw) - Der Landtag geht Medienberichten mit Hinweisen auf die mögliche Anwesenheit islamistischer Kontaktleute am Todestag der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn nach. Das ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ und das Magazin „Stern“ hatten am Dienstag über geheim eingestufte Polizeiakten mit der Auswertung von Handydaten vom 25. April 2007 in Heilbronn berichtet. Darunter seien neun Handynummern gewesen, die vorher in Ermittlungsverfahren gegen Terrorverdächtige aus der islamistischen Szene aufgetaucht seien.

Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, Wolfgang Drexler, sagte, sein Gremium werde dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe schreiben. Der Ausschuss habe sich im Jahr 2015 mit dem Thema Handynummern in Heilbronn beschäftigt. Jetzt müsse geklärt werden, ob den Medien neue Akten mit neuen Ermittlungsergebnissen vorgelegen hätten.