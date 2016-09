Der zerstörte Kleinwagen in einem Feld bei Welzheim in Baden Württemberg.

Der zerstörte Kleinwagen in einem Feld bei Welzheim in Baden Württemberg. Foto: Sdmg/Friebe

Welzheim (dpa/lsw) - Die Vernehmung der Verletzten nach dem Unfall mit einem völlig überladenen Kleinwagen hat ergeben, dass die 18-jährige Fahrerin das Auto offenbar aus Gefälligkeit überladen hat. Laut einem Polizeisprecher vom Freitag wollte die 18-jährige Autofahrerin noch drei weitere Personen in ihrem voll besetzten VW Polo mitnehmen, weil sie in die gleiche Richtung mussten.

Die acht Männer und Frauen im Alter von 17 Jahren und 18 Jahren waren auf dem gemeinsamen Heimweg vom Stuttgarter Volksfest zunächst mit der Bahn, dann in zwei Autos bis Welzheim unterwegs. Da ein Fahrzeug von hier eine andere Richtung nahm, wechselten die übrigen drei Insassen in den Polo. Zwei setzten sich in den Kofferraum, die anderen verteilten sich vorne. Kurze Zeit später verlor die Fahranfängerin die Kontrolle über den Wagen. Der Wagen überschlug sich mehrmals. Zwei 18-Jährige sterben, die sechs weiteren Insassen kamen teils schwer verletzt in Kliniken. Gegen die 18-jährige Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.