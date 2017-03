Von Hermann Neu





Stuttgart - Für Asylbewerber, Geduldete und Arbeitgeber sollen die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt besser werden. Mit Anträgen auf der Konferenz der Integrationsminister am Wochenende will die Landesregierung etwa erreichen, dass Geduldete bei einer Ausbildung in der Pflege den sicheren Aufenthaltsstatus bekommen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha (beide Grüne) nannten gestern in Stuttgart das Erlernen der deutschen Sprache und die Integration in den Arbeitsmarkt als zentrale Punkte. Der Ministerpräsident erklärte, die Menschen hätten in Deutschland Schutz gesucht. Nun gelte es, anerkannte Asylbewerber und Geduldete zu integrieren und den Zusammenhalt der Gesellschaft sowie fundamentale Werte zu festigen. Die Integration müsse in den Arbeitsmarkt, den Wohnungsmarkt und ins Bildungssystem erfolgen. Großen Wert gelte auch der Inte­gration in die Rechtsordnung: Bei Russlanddeutschen und wie zuletzt sichtbar auch bei Türken gebe es dabei „sehr große Defizite“.

Lucha zeigte sich als derzeitiger Vorsitzender der Integrationsministerkonferenz froh, dass der Bund den Forderungen der Ministerpräsidentenkonferenz nachgekommen ist, Menschen nicht während einer Ausbildung abzuschieben. Die Rahmenbedingungen des Bundes seien jedoch noch unzureichend. Sie müssten für Ausbildungsbetriebe noch verbessert und entbürokratisiert werden, vor allem in Bereichen mit Arbeitskräftemangel wie der Altenpflege.

Ein Antrag des Landes für die Konferenz sieht vor, dass auch Auszubildende in Helferberufen wie Altenpflegehelfer während der einjährigen Ausbildungsdauer und einer nachfolgenden Tätigkeit im neu erlernten Beruf nicht abgeschoben werden. Bislang galt dies nur für qualifizierte zweijährige Ausbildungsberufe. Das Land macht sich auf der Konferenz weiter dafür stark, dass die Integrationskurse des Bundes weiter geöffnet werden.

Der DGB forderte, Land und Arbeitgeber müssten eine Qualifizierungsoffensive für geflüchtete Menschen starten. Ausbildungsbetriebe brauchten zudem Rechtssicherheit bei der Anwendung des Integrationsgesetzes, forderte DGB-Landeschef Martin Kunzmann. Eine Qualifizierungsoffensive müsse die Geflüchteten zunächst an einen Schulabschluss und mittelfristig an einen Berufsabschluss heranführen. Voraussetzung sei, dass die im Integrationsgesetz geschaffene Regelung für eine Ausbildungsduldung für alle Anspruchsberechtigten angewendet werden kann.