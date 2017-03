Bad Rappenau (dpa/lsw) - An einem Stauende auf der Autobahn 6 ist am Donnerstag ein Lastwagenfahrer tödlich verunglückt. Er war zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau mit seinem Fahrzeug auf einen anderen, stehenden Laster aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. An den dabei erlittenen Verletzungen starb er noch an der Unfallstelle.

