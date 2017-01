Bad Wildbad (dpa/lsw) - Eine 82 Jahre alte Autofahrerin hat nach dem Verlust eines Reifens bei einem Unfall im Landkreis Calw ihre Fahrt unbeeindruckt fortgesetzt. Die Seniorin war am Sonntag auf der Bundesstraße zwischen Freudenstadt und Bad Wildbad nach rechts von der Straße abgekommen und in eine Böschung gefahren, wie die Polizei am Montag in Karlsruhe mitteilte. Der beschädigte Reifen löste sich von der Felge und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die 82-Jährige setzte ihre Fahrt daraufhin auf drei Reifen fort und geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Schließlich konnten andere Verkehrsteilnehmer die Frau stoppen, indem sie vor ihr bremsten.

