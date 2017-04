Zahnärzte können schmerzlich fehlen. In manchen ländlichen Gebieten ist es schon so weit.

Zahnärzte können schmerzlich fehlen. In manchen ländlichen Gebieten ist es schon so weit. Foto: dpa

Von Wolf Günthner





Stuttgart - Nach dem Mangel an Hausärzten droht im ländlichen Bereich in Baden-Württemberg auch ein Engpass bei der zahnärztlichen Versorgung. „Die Ballungsräume ziehen ganz stark an und auf dem Land finden die zahnärztlichen Kollegen kaum mehr Nachfolger“, sagte der Präsident der Landeszahnärztekammer, Torsten Tomppert. Das könne auf lange Sicht zu einer Unterversorgung auf dem Land führen.

Anzeige

„Immer weniger Zahnärzte möchten aufs Land gehen, weil eben dort die Arbeitsbelastung jetzt schon sehr viel höher ist und Städte für viele junge Kollegen und Kolleginnen attraktiver sind.“ Als Beispiel nannte der Kammerpräsident den Kreis Hohenlohe, wo ein Drittel der Kollegen bereits älter als 60 Jahre alt sei und in absehbarer Zeit ausscheide. Wenn sie aber keine Käufer für ihre Praxis fänden, würden sie „lieber heute als morgen schließen“.

Anzeige

In Baden-Württemberg gibt es rund 7700 niedergelassene Zahnärzte und 300 Zahnärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst und an den Uni-Kliniken. Eine Stadt-Land-Aufteilung liegt nicht vor.

Das Sozialministerium ist von den Zahnärztegremien im Land noch nicht auf einen Mangel aufmerksam gemacht worden, sagte eine Sprecherin. In manchen Regionen gebe es jedoch „ein gewisses Stadt-Land-Gefälle“.

Der Beruf wird weiblicher

Zugleich gibt es Tomppert zufolge eine „starke Feminisierung“ des Zahnarztberufs. „An der Universität Heidelberg gibt es bereits das erste rein weibliche Semester.“ Abiturientinnen hätten meist bessere Noten als ihre männlichen Mitschüler und bekämen daher Studienplätze. Die Kammer sei nun dabei, Konzepte zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erstellen, sagte der Zahnarzt aus Esslingen.

Christopher Lux vom Universitätsklinikum Heidelberg sieht ebenfalls, dass der Beruf weiblicher wird. „In den vergangenen zehn Jahren schwankte der Männeranteil im Studiengang Zahnmedizin in Heidelberg zwischen 35 und 45 Prozent“, sagte der Studiendekan. Die Geschlechtsverteilung sei jedoch auch vom universitätsspezifischen Zulassungsverfahren abhängig, so dass die Zahlen möglicherweise nicht bundesweit repräsentativ seien.