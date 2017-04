Freiburg (dpa/lsw) - Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf den neuen Freund seiner Ex-Freundin im badischen Rheinfelden ist ein 35-Jähriger zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Freiburg sprach ihn am Mittwoch des versuchten Totschlags schuldig, wie ein Sprecher sagte. Vor der Haftstrafe kommt der Mann in eine Psychiatrie. Als Grund nannte das Gericht eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung. Der 35-Jährige war im Oktober mit dem Auto auf seine Ex-Freundin und deren neuen Partner zugerast. Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen. Ihr Begleiter wurde von dem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

