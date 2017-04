Mömlingen (dpa/lsw) - Mit einer bundesweiten Fahndung sucht die Polizei nach einem 47 Jahre alten Mann wegen versuchten Totschlags seiner Frau. Die Familie aus dem Raum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sei am Karfreitag auf dem Weg zu einer Feier im unterfränkischen Erlenbach im Landkreis Miltenberg gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Unweit des Zieles sei es in einem Waldstück bei Mömlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten gekommen. Der Mann habe seine 43 Jahre alte Frau aus dem Auto gezerrt, sie brutal auf den Kopf geschlagen und dabei schwer verletzt. Anschließend soll er in den Wald geflüchtet sein. Der 22-jährige Sohn des Ehepaares brachte seine schwer verletzte Mutter im Auto zu Bekannten nach Erlenbach. Von dort wurde der Rettungsdienst verständigt. Bereits am Karfreitag hatte die Polizei unterstützt von einer Hubschauberbesatzung eine großangelegte Suche nach dem Mann gestartet, die aber zunächst erfolglos blieb.

