Backnang (dpa/lsw) - Mehr als acht Monate nach dem Mord an der Betreiberin eines Asia-Restaurants in Backnang (Rems-Murr-Kreis) haben Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich im Rahmen der Ermittlungen ein Tatverdacht gegen zwei Männer aus dem Raum Backnang ergeben. Details wollten die Ermittler zunächst nicht nennen und verwiesen auf eine am Nachmittag anberaumte Pressekonferenz. Die 53-Jährige war am 4. März tot in dem Restaurant gefunden worden. Die Spurensuche und Hunderte Vernehmungen hatten lange nichts gebracht. Die Staatsanwaltschaft hatte damals eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zum Täter führen. Angehörige der Getöteten hatten weitere 10 000 Euro zur Verfügung gestellt.

