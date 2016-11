Stuttgart (dpa/lsw) - Die Situation am Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg bleibt gut. Davon gehen Experten aus mit Blick auf die Veröffentlichung der November-Statistik an diesem Mittwoch in Stuttgart. Die Zahl der arbeitslosen Menschen dürfte „leicht unter den Vorjahreswerten liegen“, so die Experten. Im November 2015 waren es 216 250. Wegen der brummenden Konjunktur sei die Nachfrage nach Fachkräften stark, davon dürften auch bisherige Langzeitarbeitslose profitiert haben. Sowohl im Vormonat Oktober wie auch im Vorjahresmonat November 2015 lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent.

