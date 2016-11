Stuttgart (dpa/lsw) - Die Arbeitslosigkeit im Südwesten ist im November erneut zurückgegangen. Die Quote lag bei 3,6 Prozent nach 3,7 Prozent im Vorjahr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart am Mittwoch mitteilte. „Niedriger war die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg in den vergangenen 18 Jahren nicht“, sagte der Regionaldirektions-Chef Christian Rauch. Die anhaltend hohe Fachkräftenachfrage bringe vielfältige Chancen für Arbeitssuchende. 216 025 Menschen waren arbeitslos gemeldet, das entspricht einem Minus von 226 gegenüber dem Vorjahr. Auch im Vergleich zum Vormonat Oktober ging die Zahl der Arbeitslosen zurück.

Anzeige