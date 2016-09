Stuttgart (dpa/lsw) - Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg bleibt niedrig. Nach Expertenmeinung liegt die Quote im September bei 3,8 Prozent und damit im Vergleich zum Vorjahresmonat unverändert. Zum Vergleich: Der Bundesschnitt lag im August bei 6,1 Prozent. Blickt man auf den August dieses Jahres, so hat sich die Jobsituation im Südwesten sogar verbessert - vor einem Monat lag die Quote noch bei 3,9 Prozent. Dies war aber keine Überraschung: Im September startete das neue Ausbildungsjahr, seither sind weniger junge Menschen arbeitslos gemeldet.

