Stuttgart (dpa/lsw) - Dank der guten Wirtschaftslage ist die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg leicht gesunken. Die Quote lag im Oktober bei 3,6 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Rund 217 200 Menschen waren den Angaben zufolge arbeitslos gemeldet, 800 weniger als im Oktober 2015. Der Chef der Südwest-Arbeitsagentur, Christian Rauch, sprach von einer anhaltend guten Arbeitsmarktdynamik. Verglichen mit September 2016 lag der Rückgang sogar bei 0,2 Prozentpunkten. Im Oktober haben viele junge Leute das Studium begonnen und entlasten so die Statistik.

