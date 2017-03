Weiterstadt (dpa) - Ein Arbeiter aus Baden-Württemberg ist bei einem Sturz von einem Baugerüst auf der A5 in Südhessen schwer verletzt worden. Der 49-Jährige war am Mittwoch auf einem gesperrten Abschnitt der Autobahn bei Weiterstadt fünf Meter in die Tiefe auf die Fahrbahn gefallen, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, werde nun ermittelt. Für die Landung des Rettungshubschraubers, der den Mitarbeiter einer Gerüstbaufirma aus Baden-Württemberg in eine Klinik flog, wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Süden vorübergehend voll gesperrt. Die Einsatzfahrzeuge kamen der Polizei zufolge mit Verzögerung zum Unfallort, weil Autofahrer im Stau keine Rettungsgasse gebildet hatten.

