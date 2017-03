Stuttgart (dpa/lsw) - Landtagspräsidentin Muhterem Aras fordert eine Übereinkunft mit der Türkei über Wahlkampfauftritte in Deutschland. Die türkischstämmige Grünen-Politikerin sagte am Montag im SWR: „Was ich mir wünschen würde, ist, dass man auf der diplomatisch höchsten Ebene - also zwischen den Ländern, zwischen der Bundesregierung und der Türkei - beispielsweise Vereinbarungen treffen könnte, dass jeder den jeweiligen Wahlkampf in seinem Land austrägt.“ Ein Einreiseverbot für türkische Politiker sei nicht das richtige Mittel. In den vergangenen Tagen waren mehrere Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland abgesagt worden, unter anderem im badischen Gaggenau. Dies und der Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel belasten die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara derzeit massiv.

