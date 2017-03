Offenburg (dpa/lsw) - Nach der Drohung eines islamistisch motivierten Terroranschlags auf eine Diskothek in Offenburg schweigt der festgenommene Tatverdächtige. Der 22-Jährige äußere sich nicht zu den Vorwürfen, teilten die Ermittler am Montag mit. Gegen den aus Russland stammenden Mann sei Haftbefehl beantragt worden. Er sei in der Vergangenheit wegen Kleinkriminalität aufgefallen, nicht aber durch Straftaten mit islamistischem Hintergrund. Dem Mann wird vorgeworfen, im Internet einen Anschlag auf eine Diskothek in Offenburg angekündigt zu haben. Die Ermittler waren darauf aufmerksam geworden und hatten in der Nacht zum Sonntag mit einem Großeinsatz reagiert.

Der Mann war Samstagnacht in Offenburg festgenommen worden. Die Polizei präzisierte in diesem Zusammenhang die Altersangabe. Zunächst hatte es geheißen, der Verdächtige sei Anfang 20.

