Stuttgart (dpa/lsw) - Die Angst vor einem Verlust der Wohnung nimmt nach Darstellung von Beratern im Südwesten zu. Es kämen zunehmend Menschen zu einer vorbeugenden Beratung, erklärte Heiner Heizmann von der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg am Freitag in Stuttgart. Insgesamt wurden Ende September 11 494 Menschen gezählt, die in den Einrichtungen der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe lebten oder dorthin regelmäßigen Kontakt haben. Dies sei ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewesen. 27 Prozent der Rat suchenden Menschen waren Frauen. Der Spitzenverband forderte von der grün-schwarzen Landesregierung mehr Engagement beim Wohnungsbau. Unter anderem sei ein Sofortprogramm zur Schaffung von 30 000 Sozialwohnungen notwendig.

