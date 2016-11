Von Kathrin Drinkuth





Konstanz - Allein die Verlesung der Anklage dauert fast eine halbe Stunde. Ein Ehepaar aus Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) soll in seinen Fast-Food-Filialen die Mitarbeiter wiederholt unter Druck gesetzt und ihnen sittenwidrig niedrige Löhne bezahlt haben - in Einzelfällen seien Arbeitnehmer sogar im Büro eingesperrt oder festgehalten worden. Es geht um gewerbsmäßigen Wucher, bandenmäßige Erpressung, Freiheitsberaubung und Nötigung - in mehreren hundert Fällen. Der Prozess gegen den 47-Jährigen und seine Frau hat gestern vor dem Landgericht in Konstanz begonnen. Weder der Besitzer der Filialen noch seine Frau wollen Angaben zu den Vorwürfen machen.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der 47-Jährige die Filialen der Fast-Food-Kette zwischen 2004 und 2008 in Villingen, Schwenningen, Bad Dürrheim, Tuttlingen und Zimmern ob Rottweil gegründet. Seine Ehefrau soll die Lohnbuchhaltung gemacht und später auch als Geschäftsführerin fungiert haben. Zunächst sei alles noch gut gelaufen, sagt ein 35 Jahre alter Mitangeklagter. „Das hat erst mit der Zeit begonnen, dass es schwieriger wurde.“ Mit den Jahren seien Filialen dazu gekommen, dadurch habe es mehr Rotation unter den Mitarbeitern gegeben und die Stimmung zwischen Chef und Angestellten sei schlechter geworden. Irgendwann habe es permanent Druck auf die Arbeitenden gegeben. Man habe sie vor die Wahl gestellt, entweder alles zu machen, was von ihnen verlangt werde - oder aber auf der Straße zu landen. „Und es wurde klar gemacht, dass man keinen anderen Job finden würde - dafür sorgt der Chef“, sagt der 35-Jährige, der ab 2006 für die beiden als Schichtführer und Restaurantleiter gearbeitet hatte. Laut Anklage hatten die beiden Besitzer - teils unter Mithilfe des 35-Jährigen - den Mitarbeitern mehrfach mit fristlosen Kündigungen oder ungerechtfertigten Lohnabzügen gedroht. Einer Mitarbeiterin seien 55 Euro vom Gehalt einbehalten worden, weil sie angeblich Kekse im Ofen verbrannt hatte. Zudem wurden die Arbeitnehmer aus Sicht der Staatsanwaltschaft dazu genötigt, Vorschusszahlungen zu bestätigen, die sie in Wirklichkeit nie erhalten hatten - oder die Schuld für Fehler anzuerkennen, die sie nicht gemacht hatten. In Einzelfällen sollen Angestellte auch so lange im Büro eingesperrt worden sein, bis sie etwa eine Aufhebungsvereinbarung unterschrieben hätten.

Aus Sicht der Anklage wurde den Mitarbeitern auch zu wenig Lohn gezahlt - das Gehalt habe zum Teil nur zwei Drittel des ortsüblichen Tarifs erreicht, sagt der Staatsanwalt. Das sei Lohnwucher, der Schaden bei den Opfern liege dadurch bei etwa 265 000 Euro. Der Verteidiger des 47-Jährigen zweifelt den Vorwurf des Wuchers an - es sei gar nicht klar, wie hoch der ortsübliche Tarif gewesen sei.

Ob er auch falsche Schuldanerkenntnisse unterschrieben habe, will der Richter von dem 35-Jährigen wissen. „Ja“, sagt der Mann. Warum? „Die Mitarbeiter haben Angst gehabt - vor dem System, vor dem Chef persönlich und davor, dass sie keinen Job mehr finden und in der Gosse landen.“