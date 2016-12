Stuttgart (dpa/lsw) - Die meisten Landespolitiker gönnen sich zu Weihnachten eine Auszeit vom stressigen Politikbetrieb. Sie wollen Zeit mit der Familie verbringen, gut essen und den einen oder anderen Wunsch erfüllen. „Zeit für Familie und auch Freunde - und zum Entspannen und Lesen steht ganz oben auf der Tagesordnung“, sagt etwa Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Einen Weihnachtsbaum stellt sie nicht auf, hat die Wohnung aber weihnachtlich geschmückt. Ganz anders sieht es bei Familie Kretschmann aus.

Sie feiert im ausgebauten Bauernhaus in Sigmaringen mit dem Enkel unter einem bunt geschmückten Baum. Den dekoriert Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) höchstpersönlich. Sein Stellvertreter, Innenminister Thomas Strobl (CDU), gehört wie Eisenmann zu der Minderheit, die ohne Baum auskommt. „Weil wir an den Tagen so viel unterwegs sind, würde der sich gar nicht lohnen. Dafür haben wir einen besonders großen Adventskranz.“

Justizminister Guido Wolf (CDU) begnügt sich damit nicht. „Der Baum gehört für mich genauso dazu wie die gemeinsame Weihnachtsmusik“, sagt der Minister, der Klavier und Xylofon spielt. Für ihn wird es auch melancholische Momente geben. Denn: „In diesem Jahr bekommt die Krippe aus meinem Elternhaus nach dem Tod meines Vaters eine besondere Bedeutung.“ Auch für Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist der Baum ein Muss. „Es muss ein großer und ein schöner sein, den ich persönlich mit wechselndem „Design“ schmücke.“

Ganz unterschiedlich gehen die Minister auch mit dem Schenken um. Für den gerade in Zeiten des Terrors geforderten Innenminister ist die Zeit miteinander am wichtigsten. „Meine Frau und ich schenken uns auch höchstens eine Kleinigkeit, ein schönes Buch oder so.“ Parteifreund Wolf, der als CDU-Spitzenkandidat Anfang des Jahres besonders stressige Zeiten durchlebt hat, freut sich vor allem auf Tage ohne Termine und Anfragen. Kleine Wünsche würden aber erfüllt.

Ganz auf Präsente verzichten auch Hermann und seine Frau nicht. Sie leisten sich das als Geschenk, was sie auch ohne Weihnachten brauchen oder gerne hätten, etwa Sportschuhe, Bücher und CDs. Anders als viele langjährige Paare beschenken sich Winfried und Gerlinde Kretschmann nach mehr als 30 Jahren Ehe noch. Auch für Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) gehört das Schenken zu Weihnachten. „Unsere drei Töchter können die Bescherung meist kaum erwarten und löchern uns schon Tage vorher. „Ich glaube, wenn man gar keine Wünsche mehr hat, ist das Leben doch langweilig und fade.“

Weihnachten mit Kind wird auch Agrarminister Peter Hauk erleben. „Wir haben seit einigen Wochen einen kleinen Sohn, insofern wird sich das ein bisschen verändern.“ Der Christdemokrat macht an Weihnachten viel selbst. „Der Christbaum wird am 23. gestellt. Ich habe ihn selbst geschlagen - das erwartet man ja von einem Förster.“ Und auch um das Essen für Heiligabend kümmert sich Hauk persönlich. „Wir essen Geschnetzeltes vom Reh, natürlich von mir selbst geschossen und selbst zubereitet.“ Bei Wolf wird das traditionelle oberschwäbische Weihnachtsgericht, Würstchen mit Kartoffelsalat, aufgetischt. Hoffmeister-Kraut steht mit der ganzen Familie in der Küche, um entweder Reh oder Fisch zuzubereiten. Bei den Kretschmanns steht auf dem Speiseplan wie immer Käsefondue.

Strobl freut sich auf kulinarische Genüsse im Elternhaus: „Meine Mutter, wiewohl im 90. Lebensjahr, macht den weltbesten Sauerbraten mit Spätzle und viel Rahmsoße.“ Eisenmann bleibt dem Herd lieber fern. Stattdessen bereitet ihre Schwägerin das traditionelle Wildschwein an Heiligabend vor. „Ich mute meiner Familie meine (nicht vorhandenen) Kochkünste auch an Weihnachten nicht zu.“

Zwischen Geschenken und Beisammensein verlieren die Politiker nicht den Grund des Fests aus den Augen. Hoffmeister-Kraut: „Wir lesen an Heiligabend immer gemeinsam die Weihnachtsgeschichte. Auch der gemeinsame Kirchgang mit Krippenspiel gehört dazu.“ Bei Kretschmanns ist die Lesung des Weihnachtsevangeliums Chefsache. Minister Wolf verbringt einen Teil von Heiligenabend an einem ungewöhnlichen Ort: Er besucht eine Messe in einer Justizvollzugsanstalt. Für Strobl ist Weihnachten Anlass, sich die Liebe Gottes zu vergegenwärtigen. „Wir können darauf vertrauen, dass Gott uns liebt, dass er uns annimmt und nie vergisst. Das ist ein Gedanke, der auch in schwierigen Lebenssituationen tröstet und Mut macht.“

Anzeige