Von Sönke Möhl





Baden-Baden - Ausgebuchte Hotels, die Stadt voller Politiker und Finanzexperten, Hunderte Polizisten und Journalisten - aber auch Demonstranten: Baden-Baden bereitet sich auf das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer plus EU vor. Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) sieht einen Marketingeffekt für die traditionsbewusste Kurstadt, der in Euro umgerechnet Millionenhöhe erreichen dürfte. „In Baden-Baden herrscht gespannte Vorfreude“, sagt sie.

Wenn Kamerateams aus aller Welt den Aufmarsch der Welt-Finanzelite am 17. und 18. März filmen, soll sich Baden-Baden in schönstem Glanz präsentieren. Dem sich noch etwas zierenden Frühling helfen Gärtner auf die Sprünge. Die Blumenbeete vor der ehrwürdigen Kulisse von Kurhaus, Trinkhalle und Altstadt sind frisch mit Blumen bepflanzt. Auf den Rasenflächen des Parks blühen Millionen Krokusse. Schmucke Bilder aus der einstigen Sommerhauptstadt passen gut ins Konzept der bevorstehenden Bewerbung um die Aufnahme in die Unesco-Welterbeliste gemeinsam mit anderen europäischen Bäder-Orten.

1800 Teilnehmer

Rund 1800 Teilnehmer aus 65 Delegationen werden erwartet. „Wir freuen uns auf unsere Gäste! Baden-Baden ist gut vorbereitet“, sagt Mergen. „Hoffen wir, dass uns Petrus mit sonnigen Frühlingstagen verwöhnt.“ Damit alles glatt über die Bühne geht, arbeitet ein vielköpfiges Polizeiteam seit Wochen am Sicherheitskonzept. „Wir sind auf alles vorbereitet“, ist der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Offenburg, Reinhard Rentner, sicher.

Um die Veranstaltungsorte im Kongress- und Kurhaus gilt drei Tage lang eine Sicherheitszone, in die niemand ohne Kontrolle hineinkommt. Außerdem werden Gullydeckel versiegelt. Während der Tagung besteht das Verbot, Hubschrauber, Ballone oder andere Fluggeräte starten oder landen zu lassen. Wer gegen das Treffen demonstrieren möchte - und das sind einige Gruppen - muss gebührenden Abstand zu den Tagungsorten halten. Gegen die Treffen der G20 regt sich immer Widerstand. In Baden-Baden will unter anderem das Bündnis „No G20 Baden-Baden“ mit 1000 Demonstranten antreten. Dazu gehören das globalisierungskritische Netzwerk Attac, Gewerkschaften sowie linke Gruppierungen und Umweltverbände. Baden-Baden kennt sich inzwischen mit derartigen Großveranstaltungen und den dazu gehörenden Protesten gut aus. Schon zum Nato-Gipfel 2009 herrschte Ausnahmezustand in der Stadt.

Für Unmut und Spott sorgt indes die Entscheidung, eine Baustelle auf der zentralen Kreuzung Leopolds­platz für die Veranstaltung komplett abzuräumen. Die Grube wird zugeschüttet, die Fläche asphaltiert. Nach drei Tagen legen die Bauarbeiter wieder los. Das ganze soll allerdings 90 000 Euro extra kosten. Oberbürgermeisterin Mergen will die Rechnung ans Land schicken. Die Unterbrechung der Bauarbeiten sei der Wunsch der Polizei. Manche machten ihrem Ärger in Leserbriefen Luft. Zumal die Kreuzung seit Jahren ein Streitpunkt in der Stadt ist. Sie wird nicht zum ersten Mal für viel Geld umgebaut und saniert.

Werbung für die Stadt

Bewohner und Besucher der Sicherheitszone müssen zwar Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen, das städtische Leben soll aber nicht stillstehen. Auch Geschäfte innerhalb der Zone werden öffnen können. Ob sie es auch machen, ist nuklar. So hält es Taner Sosun nicht für wahrscheinlich, dass während des Treffens Kunden in sein Geschäft Juwelier Saphir in den Kurhauskolonaden kommen. Wahrscheinlich werde er nicht öffnen. Welche Wirkung der Gipfel habe, müsse sich zeigen. Natürlich sei das auch Werbung für die Stadt, sagt Sosun.