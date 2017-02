Von Jürgen Rahmig





Stuttgart - Die Baden-Württemberg-­Stiftung zeigt Populisten die Rote Karte - und die AfD reagiert prompt und greift die Stiftung und ihren Geschäftsführer Christoph Dahl an. Es geht um eine Veranstal­tung der BW-Stiftung zum Populismus, auf der Dahl das Programm „Demokratie stärken - Demokratie leben“ vorstellte, das die AfD in einer Presse­mitteilung als Programm gegen Populismus bezeichnete. „Da die AfD von Medien und politischen Gegenspielern mit dem abwertenden Zusatz populistisch belegt wird, muss sich Herr Dahl die Frage gefallen lassen, weshalb eine landeseigene Stiftung durch die Hintertür gegen eine Volksbewegung agiert, die ihren Ausdruck in der demokratisch legitimierten Partei der Alternative für Deutschland findet“, so der Stuttgarter AfD-Fraktionsvize Emil Sänze in der Pressemitteilung. Die Stiftung sei parteiisch. Das neue Programm, auf das sich Sänze bezieht, soll im April vom Aufsichtsrat der Landesstiftung beschlossen werden und im Laufe dieses Jahres starten. Kern des neuen Programmes ist, Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund widerstandsfähig gegen Populismus zu machen.

Auch Projektpartner im Visier

Im Mittelpunkt soll stehen, Jugendliche politisch zu bilden, über demokratische Werte aufzuklären, und zur Beteiligung zu motivieren. Außerdem sollen Bevölkerungsgruppen, die als eher anfällig für populistische Strömungen gelten, also bildungsferne Schichten, Langzeitarbeitslose erreicht werden. Dabei kooperiert die BW-Stiftung mit der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) und der Stiftung Weltethos in Tübingen. Das Projekt wird mit einem Finanzvolumen von voraussichtlich zwei Millionen ausgestattet. Sänze verurteilt dies mit aller Schärfe: „Die LpB hat den Auftrag politische Bildung zu vermitteln, nicht aber gegen politisch Andersdenkende zu agitieren.“ Bei diesem Projekt handele es sich aber um nichts anderes als Politik durch die Hintertür, bezahlt aus einem Schattenhaushalt der Landesregierung - der landeseigenen Baden-Württemberg Stiftung, empört sich Sänze. Verärgert haben dürfte die AfD auch die Veranstaltung selbst, in der das Programm angekündigt wurde. Auf dem Podium diskutierten Populismusforscher Jan-Werner Müller, der Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes, die Ex­tremismus-Expertin Stefanie Beck von der Landeszentrale für Politische Bildung und der Journalist Michel Abdollahi.

Anzeige

In der Veranstaltung hatte Dahl deutliche Worte gefunden. „Eine Demokratie muss nicht nur wehrhaft sein, sondern auch streitbar“, erklärte er. „Das bedeutet, dass wir Populisten nicht ausgrenzen, sondern uns in aller Deutlichkeit abgrenzen. Wir brauchen eine knallharte Auseinandersetzung.“

Versäumnisse der Politik?

Populisten sollen entlarvt und ihrem Alleinvertretungsanspruch soll entgegen gewirkt werden. „Hier kann man auch den Volksmund bemühen: Niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet. Ich will nichts oder wenig vorwegnehmen, aber klar ist, dass es keine Patentrezepte gibt. Klar ist, dass Populismus nicht einfach so entsteht, sondern dass er eine Kehrseite hat. Dass er ein Zeichen ist, dass es Versäumnisse in der Politik gibt. Dass Fehler gemacht wurden und die Warnsignale jetzt gehört werden müssen“, sagte Dahl. Klar sei aber auch, dass zur Demokratie Bekennermut gehöre, dass sie verteidigt werden müsse.

In der Veranstaltung ging es um Rechts- und Linkspopulisten, um europäische wie auch ­internationale Entwicklungen. Die Perspektiven der Podiumsgäste sorgten für reges Feedback des Publikums - auch bei AfD-Vertretern, die Aussagen der Diskussion als „Hate Speech“ einordneten und fragten, ob es Politikern eigen sei, „Fake News“ zu verbreiten. Populismusforscher Jan-Werner Müller, der seit 2005 in den USA lebt, erklärte das Phänomen aus wissenschaftlicher Perspektive. „Populisten geben vor, das wahre Volk oder die schweigende Mehrheit zu vertreten.“ Sie versuchten das Vertrauen möglichst vieler Menschen zu erschüttern. „Demokratie ist anstrengend, sie muss immer wieder neu erarbeitet werden. Der Mensch kommt nicht als Demokrat zur Welt“, sagte Beck. Er müsse durch Bildungsprozesse lernen, dass ein Staat, in dem die Macht auf möglichst vielen Schultern lastet, seinen Bürgern größtmögliche Freiheit bietet.