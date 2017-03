Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Der AfD im Südwesten steht mit der Wahl eines neuen Landesvorstandes eine Richtungsentscheidung bevor. Die Spitzenkandidatin für den Bundestag, Alice Weidel, sieht sich bei der Bewerbung um den Posten der ersten Landessprecherin am Samstag in Sulz am Neckar mit einem Herausforderer konfrontiert. Der bisherige Büroleiter von AfD-Fraktions- und Bundeschef Jörg Meuthen, Ralf Özkara, tritt gegen die liberal-konservative Unternehmerin vom Bodensee an. Die Kandidatur Özkaras war auf der Facebook-Seite von Meuthen bekanntgegeben worden. Meuthen bezeichnete Ökzkara dort als einen Freund.

Zwischen den beiden Wirtschaftswissenschaftlern Weidel und Meuthen bestehen Meinungsunterschiede zum Umgang mit dem umstrittenen thüringischen Landeschef Björn Höcke: Den will Weidel - anders als Meuthen - aus der Partei ausschließen.

Auf den Posten des zweiten Vorsitzenden bewirbt sich AfD-Vordenker Marc Jongen. Als weiterer Bewerber gilt der Vorsitzende des Kreisverbandes Böblingen, Martin Hess.

Der Parteitag entscheidet über die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden Lothar Maier und Bernd Grimmer. Erwartet werden etwa 500 Parteimitglieder. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Frage, ob Amt und Mandat vereinbar sein sollen. Gegendemonstrationen waren zunächst nicht bekannt.

