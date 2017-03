Stuttgart (dpa/lsw) - Die Spaltung der AfD-Fraktion im vergangenen Jahr hat den Steuerzahlern nach Darstellung der Fraktion finanzielle Vorteile gebracht. Die Arbeit von AfD und der von ihr einige Monate im vergangenen Jahr abgespaltenen Alternative für Baden-Württemberg (ABW) sei um 425 000 Euro billiger gewesen, als wenn die Fraktion sich nicht getrennt hätte, sagte Fraktionsvize Rainer Podeswa am Montag in Stuttgart. Während der Trennungsphase seien aus Vorsicht Ausgaben etwa für Fahrer, Fahrzeug und Mitarbeiter nicht realisiert worden, auf die man einen Rechtsanspruch gehabt habe.

Fraktionschef Jörg Meuthen wies erneut Anschuldigungen aus FDP- und SPD-Fraktion zurück, er habe die Unwahrheit über Rückzahlungen seiner Fraktion an den Landtag gesagt. Bis zum 11. März werde die Gesamtsumme von 570 000 Euro zurückgezahlt sein, die durch die Spaltung verursacht wurden.

Anzeige